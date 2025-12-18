冬至記得要吃湯圓！《NOWNEWS》整理全台通路湯圓優惠包，包括最方便的7-11、全家，有桂冠湯圓任選3件7折優惠；全聯福利中心推DINOTAENG桂冠湯圓組，除了有「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」2種口味湯圓外，還附贈DINOTAENG超萌湯匙，每組只要159元。
🟡7-ELEVEN
7-11本週12月19日至21日限定，桂冠湯圓系列3件7折與健司湯圓系列59元。若是想要提早準備好湯圓，即起至12月23日前指定湯圓2件88折、3件75折。
7-11今年引進美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓（售價92元）」更獨家推出凡購買指定湯圓可以99元加購美樂蒂×Kuromi 餐具組的超萌活動！還有傳統與創意兼具的「粿」湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓」以及「香濃花生紅龜粿湯圓」，兩款定價皆79元。
🟡全家便利商店
全家即起至3月4日前，指定湯圓2件88、3件75折。且購買指定桂冠湯圓任一盒，可用99元加價購「DINOTAENG壓克力鑰匙圈」一個。
購買桂冠糯米芋泥湯圓一盒，就可用99元加購「酷洛米 抱湯圓款玩偶」、149元加價購「布丁狗 湯圓碗款玩偶」、99元加價購「三麗鷗餐具組」。
🟡全聯福利中心
全聯今年除了推出桂冠最新聯名韓國人氣IP「DINOTAENG」湯圓外，「DINOTAENG」粉絲更不能錯過全聯加碼推出的「呆萌町一起吃湯圓組」，每盒內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」2種口味，還隨機附贈可愛「DINOTAENG」造型湯匙，每組只要159元。
即起至12月21日前
◾桂冠湯圓 提拉米蘇／紫糯米芋泥／焦糖布丁湯圓，特價69元
◾DINOTAENG桂冠「呆萌町一起吃湯圓組」（附贈造型湯匙），特價159元
◾桂冠 晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵／芝麻／花生，特價69元
◾Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓／香濃花生紅龜粿湯圓，特價59元
◾蒸荐康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓，單包169元，第2件5折，平均每包127元
◾佳味食品鹹湯圓 客家／海味，特價100元
🟡家樂福
即起至12月21日前（OPENPOINT加碼點數10倍送）
◾桂冠湯圓花生／鮮肉／芝麻200g，特價48元
◾桂冠提拉米蘇湯圓200g，特價69元
◾桂冠客家鹹湯圓 243g，特價75元
◾阿華田包餡小湯圓／焦糖布丁湯圓200g，特價69元
◾義美湯圓芝麻／紅豆／花生／鮮肉200g，特價42元
◾義美小湯圓240g，特價42元
🟡萊爾富
萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折。
推薦「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG 的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。
🟡OK超商
OKmart 即日起至12月31日前，於門市購買桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）享任選2件8折、3件75折優惠。
除了鹹湯、湯圓，即日起至12月31日，OKCAFE 推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選 2杯99元。
🟡愛買量販9折回饋！冬至湯圓只要29元
愛買量販則是推出歲末感恩回饋優惠，12月20日及21日連續兩天，愛買APP會員單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋，最高可折抵300元。
同時，為迎接冬至，推出湯圓相關優惠，APP會員於12月20日及21日單筆消費滿888元，可用超級銅板價29元加購義美湯圓全系列。此外，同步引進多款特色新品，包含健司的草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓單盒63元，以及健司X辻利聯名的抹茶芝麻或花生燒麻糬單盒僅67元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、OK超商、全聯、家樂福、愛買
