台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇15日再爆，藍委王鴻薇日前再踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬「鴻璋茶葉」茶行得標。茶行負責人林怡君被接受採訪時竟脫口說出：「我們連人去開標都沒有，就打電話來我們標到了」，又在個人社群平台上寫，「反正我只是人頭，應該也沒事吧」；對此，白委張啓楷質疑，「事出反常必有妖」。民眾黨立委張啓楷17日在政論節目《新庶民大頭家》中表示，所有的標案，業者本身一定要有實績，就是因為這牽扯到品質，如果得標的業者本身資本額就不夠，業者又沒經驗，國防部不就變成笑話部？結果鴻璋茶葉行老闆娘自己在社群軟體承認，「我就是一個人頭！大不了你把我的頭砍下來？」，國防部長顧立雄竟然不知道。張啓楷痛批，軍營的網路是多嚴肅的問題，卻隨便找個工讀生就進去了，顧立雄被問到這題是，竟然還回「他只要沒有外洩就好了」、「只要資格符合就好了」，完全沒有保防觀念，「不要說工讀生，任何人進去，是不是都要先顧慮資安的問題？結果以前那麼老練的顧立雄，整個都走樣去了。」除了茶行外，張啓楷指出，更嚴重的是福麥，得標加總共14億的火藥，被問怎麼會找沒經驗的裝修公司來做，顧立雄竟然見笑轉生氣，但炸藥不只要合乎標準，且要如期履約，如果該給的時候沒給，就會影響國防建軍進度，到時候如果違約、解約，不是扣他保證金就好，我們本來要有的火藥怎麼辦？張啓楷直呼，明明福麥資本額那麼小，怎麼可能去得標14億的國防部標案？結果國防部不只沒有認錯，還用「只要資格符合就可以來」的說法，幫得標廠商掩蓋，但資本額不夠就等同於，該公司要是倒了，就只能陪那麼多，「反常必有妖！」