台劇《如果我不曾見過太陽》播出後引來廣大迴響，許多觀眾看完都在社群討論，其中程予希飾演的賴芸蓁，在見過曉彤（李沐、柯佳嬿飾）的父母後，將耳環拿掉放進口袋，不少人好奇她此舉的含義，程予希今（18）日出席媒體茶敘時也解答，耳環其實是曉彤的，過去戴著是思念她，但後來曉彤想起來所有的事，她就把耳環拿下來了。

程予希解密細節　耳環用意是思念

李沐在劇中飾演的曉彤在高中時期遭到輪暴，爆發多重人格，在把臉割傷之後手術換臉，長大後的曉彤由柯佳嬿飾演，程予希則飾演曉彤的閨密，也偷偷愛慕著曉彤，在轉學之後斷了聯，後來得知曉彤經歷的傷痛，希見了曉彤的父母後，程予希把耳骨上的耳環拿掉放進口袋，不少人好奇這一幕的用意。

程予希說：「那個耳環是曉彤的，我是用這種方式在思念她，但她後來想起來所有的事，我才拿下來。」不僅如此，還有最後一幕程予希跟柯佳嬿到海邊散步，結果卻突然說要去買飲料，也令人不解，程予希也解釋：「因為需要讓她自己一個人（面對、選擇）。」所以最後柯佳嬿選擇默默走進海裡。

▲程予希。（圖／星星相藝提供）
▲程予希此次角色被說是「最佳男二」。（圖／星星相藝提供）
Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲與二部曲皆已在Netflix全球獨家熱播中。


