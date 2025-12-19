我是廣告 請繼續往下閱讀

年末將至，聖誕節、跨年、尾牙等節慶聚會接連登場，火鍋、烤肉、甜點等高油高脂料理也大幅增加。心臟內科醫師曾國翔提醒，高脂餐飲容易導致三酸甘油脂、膽固醇上升，更有2大危機千萬別忽視。曾國翔提到，高脂餐飲容易三酸甘油脂、膽固醇上升，加上冬季低溫造成血管收縮、血壓升高情形，可能會使心血管系統負荷倍增。醫師說，面對年末低溫、高脂飲食的危機，民眾要特別留意飲食和保暖，曾國翔也提醒年末2大危機，像是聚餐飲食。醫師指出，以火鍋料、湯底、炸物、蛋糕、濃湯等年末聚餐常見料理而言，普遍含有大量飽和脂肪，頻繁攝取容易導致血脂與血液濃稠度升高，成為心血管負擔加劇的原因。曾國翔認為，民眾應提高警覺、重視日常血脂變化與心血管保護，避免節慶歡聚反造成高膽固醇的健康隱憂。第2大危機則要小心低溫，曾國翔指出，除了飲食，氣溫降低也對心血管造成另一波沉重壓力；低溫會使交感神經活性上升，造成血管收縮、血壓升高，加重心血管系統負擔。研究顯示，氣溫每降低1°C，心血管疾病的發生率便會上升約1.2%。曾國翔說，死亡風險更提升1.6%，在寒流或連日低溫情況下，心血管疾病死亡率更可能高出32%，若日常中忽略血脂與血管保健，心血管疾病風險可能大幅增加。曾國翔建議，面對年末聚餐與冬季低溫的雙重威脅，像是飲食控油、控膽固醇，聚餐時優先選擇清蒸、川燙、少油料理；火鍋與烤肉搭配蔬菜、海鮮與豆製品，減少高脂內臟、油炸物與奶油甜點攝取。曾國翔說，外出穿著足夠保暖衣物，避免血管因低溫劇烈收縮。聚餐後可適度散步、伸展，可促進血液循環，減輕血管壓力。營養補充輔助管理，現代人作息忙碌、飲食不規律，又常有聚餐需求，適當透過營養品補充輔助血脂穩定，也可成為日常健康管理的一環。