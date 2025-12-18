我是廣告 請繼續往下閱讀

川普2.0第二度對台軍售

美國國防部今（18）日宣布國務院已批准8項對台軍售案，總額約111億美元（約新台幣3500億），已進行知會國會程序，這也是美國總統川普第二任期對台第二度軍售。而在中國外交部回應批評美國「以武助獨，只會引火燒身」後，中國國台辦也發聲表示，要求美方停止「武裝台灣」，並放話「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊」。中國國台辦發言人陳斌華以答記者問方式發布新聞稿，回應美國對台軍售一事。陳斌華表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。陳斌華批評美方悍然宣布對台出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨、分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「我們對此堅決反對，嚴正譴責。要求美方立即停止『武裝台灣』，停止縱容支持『台獨』分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。陳斌華也批評民進黨當局，頑固「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷鼓吹所謂「防衛決心」，不惜把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其「和平破壞者」、「危機制造者」、「戰爭煽動者」的兇惡面目。陳斌華強調，「台灣各界應認清民進黨當局無底線『賣台引戰』的邪惡本質。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊」。美國國防安全合作署（DSCA）今天發布訊息，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等，8項軍售案總額為111億540萬美元，預計約1個月後就能正式生效。國防安全合作署表示，這些擬議的軍售符合美國法律和政策，並將提升接受方因應當前及未來威脅的能力。國防部則指出，此次美方同意出售的8項裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統」、「拖式飛彈」、「反裝甲型無人機飛彈系統」及「標槍反甲飛彈」等5案，屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。這些軍購案未來將待立法院審查特別預算通過後，依照相關程序辦理發價書簽署，確保裝備能儘速到位。