▲立委何欣純在台中市議員江肇國與黃守達陪同下，拜訪在法國得獎的梨山聚鑫製茶廠謝忠霖與謝偉騰兄弟。（圖／何欣純服務處提供，2025.12.18）

來自台灣的梨山聚鑫製茶廠，12月2日在巴黎的法國茶葉國際大賽拿下特別獎，頒獎時螢幕出現中華民國國旗，遭中國大使館人員抗議鬧場。立委何欣純今在台中市議員江肇國與黃守達陪同下，拜訪茶廠執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟，除了加油打氣，也感謝他們的專業與用心，不僅讓世界看見台灣職人，更看見台灣青年的風度與氣質。聚鑫製茶廠的茶區分布福壽山、梨山、大禹嶺等地，日前以「華崗雪源頭」獲得法國茶葉國際大賽特別獎，主辦方頒獎時，大螢幕亮出中華民國國旗，中國大使館人員瞬間起身大喊「台灣是中國的一省」！試圖鬧場影響頒獎進行。台上主辦方冷態度回應「你們不喜歡就請你們離開，請安靜」。現場影片曝光後，不少網友在聚鑫製茶廠的社群留言聲援，部分海外中國網友也留言鼓勵。謝忠霖與謝偉騰兄弟兩人是台中市西區子弟，何欣純今（18）日與黃守達、江肇國一起拜訪兄弟倆，討論梨山製茶與銷售狀況，聽他們回顧頒獎現場中國使館人員抗議的經過，眾人仍激動不已。聽到會後有日本人特別跑來替台灣加油打氣，江肇國認為印證老話「德不孤，必有鄰」。黃守達覺得，或許不能停止所有惡霸欺凌，但可以與為台灣努力的人站在一起。何欣純說，謝忠霖在頒獎現場面對中國干擾仍沉著以對，獲得在場各國代表的掌聲與支持回應，讓國際看見台灣青年的風度與氣質。謝偉騰親自爲來客沏一壺得獎茶，來自海拔2460公尺以上的茶葉，人口自有清冽芬芳。何欣純強調，台中擁有得天獨厚的高山茶區與職人技藝，但台灣茶葉產業要走向下一個百年，不能只靠情懷，除了青農專注製茶業，突出台灣茶的差異與獨特性，更需要創新思維及地方政府的全力協助，從產地管理、品牌行銷、通路拓展到國際曝光進行整體布局，為台中茶注入新活力，才能走出市場新方向。