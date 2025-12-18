我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄77歲婦開車逆向暴衝撞擊高雄機車母子，母親當場死亡，兒子人在搶救中。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區今（18）日上午發生一起重大死亡車禍。一名補習班女老師騎機車載著兒子前往上學途中，在中華三路、建國三路口遭一輛自小客車高速暴衝撞擊，母親送醫後不治，兒子受傷送醫，所幸意識清楚。警方指出，事故發生在上午9時44分，77歲潘姓婦人從屏東潮州北上，開車載友人前往三鳳中街採買。根據監視器畫面顯示，潘婦原本將車輛停靠路邊，隨後卻突然加速衝入逆向車道，先撞上對向機車雙載的母子，再推撞路旁另一輛轎車，造成機車母子被夾在車陣中，衝擊力道猛烈。遭撞的丁姓女子當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治；20歲兒子受傷送醫，意識清醒。檢方下午進行相驗，潘姓肇事駕駛也被帶往殯儀館協助調查。肇事者潘婦供稱，當時準備路邊停車，倒車時發現後方有貨車要卸貨，因一時緊張誤踩油門才釀成事故，並多次強調「真的不是故意的」，表示後續賠償將交由保險公司處理，也向家屬表達歉意與協助後事的意願。據了解，死者丁女在補習班任教，當天上午照常載著兒子前往學校，卻不幸遭逢死劫。下午相驗時，丁女丈夫悲痛到場，受傷的兒子忍痛攙扶父親，步履蹣跚，場面令人鼻酸。