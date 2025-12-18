我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》引發在野炸鍋反彈，而傳出民進黨內意見分歧，立院黨團總召柯建銘認為沒有不副署的空間；而綠委王世堅則認為執政黨應該抓大放小、萬事隱忍。對此民進黨秘書長徐國勇今（18）日受訪表示，其實不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元的政黨，每個人都可以表達自己的意見，更強調不副署並非終極目的，而是希望雙方能夠坐下來談，但是有人沒出席，就如同王世堅所說「沒出息」，沒去院際協調問題就在這裡。對於不副署《財劃法》黨內有不同意見，徐國勇表示，其實不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元的政黨，每個人都可以表達自己的意見，也強調不副署並非終極目的，而是希望朝野坐下來談。但國民黨搞砸了、也搞錯了方向，後來「沒出席」所以才被嘲諷「沒出息」（指韓國瑜缺席國政茶敘）。徐國勇也提到，《憲法》院際的協調權是總統的權力，是力量的「力」，而不是利益的「利」，此外若讀過法律的人就會知道，權利跟義務永遠是相對的，義務必然伴隨了權利，權利就會跟義務在一起，除非法律有特別規定，凡是有一些特別規定，才會說有權利沒義務、或是有義務沒權利。不然一定是有義務就有權利，但是如果是力量的力，那可就不一樣了，所以國民黨沒有搞清楚這點。最後徐國勇也表示，對於王世堅講這些，坐下來談是個好事，問題是國民黨不談，上次院際協調沒出席，那就是王世堅講的「沒出息」，問題就在這裡。