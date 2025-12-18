我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Central Cee首度來台灣舉辦專場演唱會。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）

英國饒舌歌手Central Cee宣布2026年3月11日帶著《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》世界巡演來台北TICC（台北國際會議中心）開唱，門票明年1月7日開放Live Nation（理想國）會員優先購買，隔天1月8日於拓元售票系統全面開賣。Central Cee一句話開心表示：「到時見！」Central Cee被譽為全球饒舌嘻哈界新勢力，27歲的他曾經入選富比士「30歲以下菁英榜」，Central Cee從西倫敦街頭一路饒到世界舞台，被樂壇天王 Drake（德瑞克）、J. Cole、21 Savage、世界級天團BTS 團員Jungkook（田柾國）欽點合作，展現其跨越地域與新世代的影響力。此外，Central Cee受到全英音樂獎「年度藝人」入圍肯定，並以一曲〈Sprinter〉寫下首位在Spotify獲得10億次播放的英國饒舌歌曲，被形容重新定義當代饒舌音樂的版圖。Central Cee憑藉真實直率的敘事風格、鮮明獨到的創作風格，以及極具張力的現場演出魅力，不斷突破界線，跨越語言與文化隔閡，在國際樂壇寫下前所未有的里程碑。Central Cee今年推出的首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》氣勢驚人，強勢奪下英國金榜冠軍，並勇闖美國告示牌排行榜前10名，成績亮眼，權威樂評媒體滾石雜誌Rolling Stone與NME皆一致給予4顆星高度評價，盛讚其作品兼具個人深度與全球影響力。Central Cee不僅再次鞏固其於新世代饒舌樂壇中的重要地位，也一步一步朝向嘻哈天王之路前進。