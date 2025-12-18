我是廣告 請繼續往下閱讀

加拿大瑜珈服大廠Lululemon最新公布第三季財報表現優於市場預期，市場解讀有助帶動其採購動能，國內多家機能紡織、成衣與材料供應鏈可望受惠。紡織大廠儒鴻為Lululemon的面料與成衣供應商之一，市場估計Lululemon對儒鴻的訂單今年年增可望維持雙位數。聚陽主要負責成衣代工；此外，因應品牌訂單擴張，聚陽規劃明年持續擴產，目標增幅約中高個位數百分比，擴產重心放在印尼與孟加拉。遠東新提供環保再生纖維材料，新纖則屬於供應鏈第二層的面料供應。至於外套與羽絨服領域，廣越近兩年才切入並承接Lululemon的羽絨服、外套代工，今年訂單量增加約兩成，並看好明年出貨續增；線紗端則由東隆興切入。Lululemon第三季每股純益（EPS）達2.59美元，優於市場預期的2.21美元；營收26億美元。市場指出，Lululemon對品質與機能性要求嚴格，長期仰賴台灣在高性能彈性布料與成衣製造的供應能力，台廠在其全球擴張過程中扮演關鍵角色。