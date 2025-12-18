國家警報響了！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（18）日19點32分發生芮氏規模5.1地震，震央位於花蓮縣政府東北方 18.3 公里東部海域。地震深度地震深度31.6公里。本起被列為今年第 151 號顯著有感地震。
本次地震發生時，氣象署也針對花蓮發布防災告警國家級警報。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
我是廣告 請繼續往下閱讀
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級