日本旅遊民眾注意了！全球潮流及觀光勝地東京澀谷，長期飽受人潮帶來觀光公害影響，尤以垃圾問題最為困擾。澀谷區政府今（18）日宣布，明年6月起亂丟垃圾者，將被處以2000日圓（約新台幣405元）罰款，未依規定設置垃圾桶的商家，更將面臨最高5萬日圓（約新台幣10117元）的罰金。根據產經新聞報導，澀谷區議會於本月 10 日通過了《共同打造潔淨澀谷條例》修正案。自明年 6 月 1 日起，在澀谷區全區亂丟垃圾者，將處以 2,000 日圓的罰款。針對原本已規定必須設置垃圾桶的自動販賣機業者，若未設置也將處以 5 萬日圓罰鍰。此外，針對澀谷站、原宿站、惠比壽站周邊便利商店與咖啡廳及販售外帶飲食的店家，條例也強制要求設置垃圾桶；若店家未遵守新改善條例，同樣處以 5 萬日圓罰鍰。澀谷區長長谷部健表示，自新冠肺炎疫情趨緩後，區內道路上的垃圾數量，以及居民對垃圾問題的投訴和意見都急劇增加。澀谷區的人口約為 24 萬人，但日間活動人口是這個數字的兩倍以上。長谷部解釋修法原因，若由區役所處理遊客產生的垃圾，最終會加重區民的負擔。因商品所產生的垃圾，照理應由販售該商品的店家負責處理。澀谷區計畫增加目前負責取締違規吸菸的指導員人數，以加強對亂丟垃圾者的指導與進行罰款。考慮到身上未攜帶現金旅客及外國觀光客，該區也在研議使用信用卡或電子支付收取罰鍰。至於強制設置垃圾桶的店家區域以及哪些類型的商家需要設置，將於條例實施細則中進一步制定。