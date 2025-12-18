威力彩第114000101期今（18）日開獎，本期威力彩頭獎獎金衝上2.6億元，獎號於晚間8點30分透過直播開出，今彩539以及威力彩獎號陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》將即時更新12月18日（周四）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，提供彩迷快速查詢，快來看看億萬富翁中的幸運兒是不是你！

🟡12月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114000101期）

威力彩：第一區08、15、16、21、29、37，第二區05

今彩539：04、09、32、33、36。
39樂合彩：04、09、32、33、36。

3星彩：5、1、3。
4星彩：9、6、5、4。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲今（12）日晚間威力彩第112000082期開獎，頭獎金額上看2.8億元，不過根據台彩公司所公布的資料顯示，本期頭獎、貳獎皆未有得主出現。（圖／記者徐銘穗攝）
▲威力彩玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」懶人包

威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。

開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，就是會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。

