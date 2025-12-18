我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中勤美洲際酒店挪出地下停車場空間，打 造 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），遊客入住後，能在此取得自行車，成為旅客啟動城市探索的第一站。(圖／記者金武鳳攝，2025.12.18)

▲聯名主題客房，從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.18)

台中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特 與旗下的「城市通勤」品牌 Momentum，今（18）日起共同推出跨界住房企劃「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」，以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體；當旅行的步調從踩下第一下踏板開始，城市風景便以嶄新方式展開。台中勤美洲際酒店表示，本次專案即為將文化賞析、城市移動與旅宿體驗，整合為一段具有敘事性的探索旅程，讓旅客能以「生活的速度」重新閱讀台中，並以更貼近城市脈動方式展開旅居體驗。台中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示，以「目的地探索」為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。所以，希望透過這次合作，能讓旅客以更貼近生活的節奏探索台中，而不是匆忙掠過。為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，台中勤美洲際酒店特另挪出地下停車場空間，打 造出一個 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），遊客入住後，能在此取得自行車，成為旅客啟動城市探索的第一站。巨大集團的自行車文化探索館，規劃出10公里與50公里兩種騎行路線，前者從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，屬於舊城悠遊線；後者是穿越草悟道與西區街廊、經過綠美圖一路延伸至自行車文化探索館，屬於挑戰線，旅客以更自在節奏走入臺中，並從騎行的視角重新閱讀城市風景。臺中勤美洲際酒店將『目的地探索』從理念延伸至實際空間與體驗，讓旅客以更自在節奏走入台中，並從騎行視角重新閱讀城市風景。勤美洲際酒店表示，本次跨界住房合作，不僅帶來移動方式的轉變，更以洲際酒店品牌精神完整深化旅程的延續：入住、用餐、探索、放鬆四大元素交織成完整敘事。專案中特別打造聯名主題客房，從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。平日雙人入住專案價格：豪華房專案價每晚 NT$15,370 起、尊享房專案價每晚 NT$18,370 起，內容包括：自行車主題客房入住一晚、翌日雙人早餐、采月鍋品雙人午或晚套餐等。