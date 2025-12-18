「中職最正MC」林艾融擁有水漾微笑眼、32D極致三圍，曾經是LamiGirls、味全龍啦啦隊女孩，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，並成為台啤電豹女一員，偶爾接綜藝主持及通告。艾融今（18）日分享一支福利影片，她錄製15秒跳舞短片，身上的浴袍滑落，裡頭比基尼外露，傲人身材忽隱忽現，網友看了大呼：「我覺得好熱！」吸引破萬人點讚。
稍早，艾融在粉專釋出一支Reels，她戴著毛茸茸耳罩，及胸長髮撥一側，大跳韓國男團TWS的夯曲〈OVERDRIVE〉，隨著身體和手勢的律動，原本就敞開的白色浴袍逐漸滑下，露出內搭的粉紅色三點式泳衣，鎖骨和狹長事業線也同步放送，畫面養眼。
人正在國外的艾融寫下：「0度的撒嬌，好冷。」不過網友看得是血脈賁張，「流了一公升鼻血」、「羨慕拍片的那位」、「好萌」、「是要融化誰」、「想當桌面！」
跳舞動作太大太用力 小可愛滑下差點走光
其實，艾融在球場上應援時，真的曾經發生衣服滑落的意外，去年初，她以台啤電豹女身分展現舞技，不過由於設計的舞蹈動作太大、節奏又快，導致身上的小可愛頻頻下滑，整段演出一共出手拉了兩次衣服，險些春光外洩，本人也坦言被迫分心：「美中不足！」
林艾融IG
