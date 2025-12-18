我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委范雲近日在網路節目中，指控桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增應由市長張善政負責，桃園市府新聞處長羅楚東反擊，范委員為了政治攻擊，連最基本的事權單位都搞不清楚，砲口看似對準桃園市府，實際上卻是「一槍一槍打在中央鐵道局身上」。羅楚東毫不客氣指出，桃園鐵路地下化依法由交通部鐵道局主辦與執行，無論是工程期程調整、施工進度落後，或是預算增加，全數皆由鐵道局提出並報請行政院核定，地方政府根本無權主導。他直言，范雲的說法不僅邏輯錯亂，也顯示她對公共工程運作嚴重失焦。市府進一步說明，桃園市政府各相關局處，包括交通局、捷工局與都發局，長期以來僅能就交通維持、施工配套與都市規劃全力協助中央推動工程，從未缺席。羅楚東直言，范委員為了攻擊市長，卻抹煞第一線努力的鐵道局同仁，讓人感到相當不值。羅楚東強調，鐵路地下化進度延宕受害的是桃園市民，該被嚴格監督的本就應是中央執行單位，而非被當成政治箭靶的地方政府。他語帶諷刺地表示，范雲的發言，正好說明為何民進黨中央當初選擇不再讓她「認養桃園」，現在回頭看，「這個決定確實非常正確」。最後，市府還奉勸范雲，未來上節目評論公共政策前，應先把功課做好，釐清誰負責、誰執行，再來談監督，否則只會讓專業與公信力一起被質疑。