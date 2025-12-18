我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部日前預告修正草案，嚴管醫美，衛福部長石崇良表態不認同家醫科納入大外科。而衛福部醫事司今日第四度邀集各專科醫學會等代表召開會議，對於家醫科及急診科是否會納入大外科，「沒有共識」，由衛福部進行會議決定，最晚12月31日公告。對於醫美是否納入家醫科、急診科為大外科，衛福部醫事司司長劉越萍今（18）日受訪時說明，今日再度召開會議，經過1.5小時討論，因為沒有共識，這部分會由衛福部進行會議，決定2個科別是否要納進大外科，後續也會就法制作業流程進行討論。劉越萍說，會議中有代表表達了很多的擔憂，還有一些建議事項，衛福部僅回應有收到意見。她也坦言，每個人手邊有一堆透過「部長信箱」、「院長信箱」，還有「總統府轉來的意見」；因此仍需要由衛福部進行最後內部討論，並邀請法規專家進行文字確認，最晚12月31日公告，新制會在明年元旦上路。同時，衛福部預計於明年農曆過年前成立「友善查詢美容醫學專區」供民眾查詢，劉越萍提到，衛福部於12月13日發文，預計2週內蒐集相關資訊，各地方衛生局則回報回覆不如預期，今日的會議也已請公會、專科醫學會協助。