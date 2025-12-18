我是廣告 請繼續往下閱讀

中國在長達30多年的「一胎化政策」後，近10年面臨少子化問題，當局也拋出不少優惠政策，但近期的「新招」卻引發熱議，包括將對保險套等避孕用品課徵13%的「避孕稅」，還有部分地區區女性反映，接到地方政府人員來電，詢問月經週期與生育計畫。《衛報》、《美聯社》報導，中國近十年來生育政策急轉彎，推出許多優惠政策，鼓勵民眾多生小孩，包括補助試管嬰兒（IVF）療程、提供生育津貼、帶薪婚假等。中國近期又推出新招，將自明年1月1日起，首度對保險套及其他避孕用品，課徵13%的增值稅，結束這類商品自1993年全國實施增值稅以來，長達30多年的免稅待遇。避孕用品遭課徵「避孕稅」，變相變貴的狀況，雖然在中國沒有獲得官媒大篇幅報導，但在社群平台上已經引發熱議，不少網友質疑：「生小孩的開銷遠遠高於避孕用品，加稅根本無助提升生育率」、「傻瓜才不知道，戴套比養小孩便宜多了」、「現代社會到底怎麼了？真的為了讓我們生孩子，什麼極端手段都用上了」。除了推出育兒、托育等相關補助及優惠政策，中國官方近來也主動出擊，部分地區女性反映，接到地方政府人員來電，詢問月經週期與生育計畫。去年12月，雲南省某縣就被爆出要求女性向當局回報「最後一次月經日期」。雖然當地衛生局稱是要識別孕婦、掌握孕產婦狀況，但許多網友痛批：「簡直是大規模配種的監控手段」、「今天要所有女性上報月經時間，明天就變成要回報性行為時間，後天還要在排卵期打電話催你…這本是『集體繁殖』」。美國維吉尼亞大學人口統計研究中心主任蔡倩（Qian Cai，音譯）分析，保險套13%的稅率對提升生育意願影響非常有限，真正影響決策的是育兒成本。但專家也示警，避孕用品價格上升，可能造成非計畫懷孕與性傳染病增加，對經濟弱勢族群影響更為顯著。廣東的人口學者何亞福認為，「現在中國的生育政策已轉向鼓勵生育，不再宣導避孕，恢復對避孕用品課稅，在政策邏輯上是說得通的」，但也直言「這項措施不太可能對提高生育率產生明顯效果」。美國密西根大學社會學助理教授周韻（Yun Zhou）也直言，新稅制不會改變民眾的決定，但若避孕用品取得變得困難，「負面影響最終會由女性承擔，尤其是弱勢女性。」