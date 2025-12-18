蘋果近期釋出iOS 26.2最新作業系統，國外知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款iPhone更新到iOS 26.2後進行續航力實測，XR則更新到iOS 18.7.3。在6款iOS 26.2裡，iPhone 11下滑43分鐘、iPhone 15更是大減1小時32分鐘，如果沒有急迫性，建議可以等待下一個版本再升級，iPhone 13這次卻大幅提升1小時40分鐘，很值得更新。
蘋果最新版本作業系統iOS 26.2日前釋出正式版開放民眾更新，知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款舊iPhone進行iOS 26.2續航力測試，包含iPhone 16、15、13、12、11、SE 2和XR，與上一個版本iOS 26.1進行續航力對比。其中XR為iOS 18.7.3版本。
續航力「增加」、沒變化機型
在這次的測試當中發現了2款機型電池續航力有所提升，iPhone 13在更新後續航力一口氣增加100分鐘，很值得更新。iPhone SE 2有6分鐘的提升、iPhone 16維持和上一代相同的續航力。
iPhone 13
增加1小時40分鐘：5小時13分鐘（iOS 26.1）→6小時53分鐘（iOS 26.2）
iPhone SE 2
增加6分鐘：3小時22分鐘（iOS 26.1）→3小時28分鐘（iOS 26.2）
iPhone 16
沒變化：14小時56分鐘（iOS 26.1）→14小時56分鐘（iOS 26.2）
續航力「衰退」機型
測試的機型裡有3款明顯退步，其中iPhone 15猛掉電，一口氣衰退了92分鐘，相當驚人，iPhone 11也減少了43分鐘，該兩款機型的用戶想升級可先緩一緩，iPhone 12則短少了7分鐘，差異不算太大。
iPhone 15
減少1小時32分鐘： 9小時40分鐘（iOS 26.1）→8小時8分鐘（iOS 26.2）
iPhone 11
減少43分鐘：5小時21分鐘（iOS 26.1）→4小時38分鐘（iOS 26.2）
iPhone 12
減少7分鐘：5小時53分鐘（iOS 26.1）→5小時46分鐘（iOS 26.2）
資料來源：蘋果官網、《iAppleBytes》
