▲王齊麟／邱相榤對上大馬強敵萬煒聰／鄭凱文，最終連輸兩局。（圖／Badminton Photo）

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽年終總決賽今（18）日賽事，我國在男單和男雙賽場接連傳出失利消息，周天成和王齊麟／邱相榤分別以1：2和0：2落敗，皆吞下了2連敗。再加上稍早敗退的女雙謝沛珊、洪恩慈，目前我國還在等待年終總決賽首場勝利振奮士氣。周天成上一場以17：21、18：21敗給世界排名第9的日本一哥奈良岡功大，可惜未能開胡，今天對上中國的石宇奇，兩人過去交手小天以5勝13敗屈居劣勢。此役前兩局雙方戰成1：1平手，首局石宇奇先以21：11的懸殊比數先下一城；次局，周天成在緊張的局勢中搶先拿到3個局點，也在第3個終於把握下來，以21：19扳回一城。然而決勝局石宇奇在中段掌控節奏，拉出一波7：0的攻勢底定勝利，最終以局數2：1獲勝。台灣男雙組合王齊麟／邱相榤昨日於小組賽首戰壓軸登場，與世界排名第1的南韓黃金組合金元昊／徐承宰對決，雙方激戰3局，無奈對手的發揮更為出色，麟榤配以19：21、25：23、14：21落敗，吞下對戰4連敗，小組賽首戰未能開胡。南韓組合金元昊／徐承宰今年已經拿下10冠，更是世錦賽冠軍，王齊麟、邱相榤苦戰仍然落敗，非常可惜。今天對上大馬強敵萬煒聰／鄭凱文有輸不得的壓力，然而首局7：7之後連丟5分，儘管後面嘗試追趕上來，仍被大馬以21：18先下一城。第二局台灣組合將比數拚得更接近，可惜最終還是以19：21。