▲今天8家銀行與勤業眾信代表都到場見證，「RM市政9號」宣告市場可正常交易的信心。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.18)

位於台中七期市政路，由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅建案「RM市政9號」，原由港商新朗興業主導，因爆發產權爭議，一度面臨法拍危機。今出現轉機，國內立愷投資今日宣布，在勤業眾信聯合會計師事務所與8家銀行力挺下，立愷以全權且獨家委託接手，停滯多時的指標建案更名後，重啟銷售。房仲業者指出，「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均由普利茲克建築獎得主、國際建築大師 Richard Meier 設計，他在2021年正式告別建築舞台，現代白派建築成為無法複製的經典，台中「RM市政9號」成為絕版的指標豪宅。只是，台中這個白派毫宅建案命運多舛，最早為2014年富邦建設與新朗興業合建的「富邦新市政」，2020年成屋後富邦撤出，改名新朗日匯，如今再度更名為「RM市政9號」。過去因產權糾紛與多次更名，曾被視為台中最具爭議建案。立愷投資栗姓業者今現身表示，「RM市政9號」由多家銀行參與聯貸，過去複雜產權問題已正式解決，銀行團不進入拍賣程序，由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為「RM市政9號」接管人，並以全權且獨家委託方式，由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜。「立愷投資」正式接手後，可銷售102戶。根據內政部實價登錄網站，「RM市政9號」今年上半已有一筆成交紀錄，近期累計成交3戶，今天8家銀行與勤業眾信代表都到場見證，宣告市場可正常交易的信心。後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關，在國際級專業標準下進行。白派大師Richard Meier在台灣僅有台中「RM市政9號」、台北「琢白」這兩件作品，外觀以純淨色塊、簡約的幾何線條與大片玻璃帷幕，打造出光影交織的建築藝術品，建築本身就是城市景觀的亮點。「RM市政9號」是台中市政路端點的白色光塔，樓高41層、全棟147戶採單層130坪均質規劃，擁有三面採光優勢，高樓層視野可盡覽台中盆地日夜景致。外觀由Richard Meier設計，公設邀請全球四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，注入國際高奢酒店的美學。一樓是11米挑高純白迎賓大廳，以Richard Meier標誌性白色幾何框景，大面窗、大浮壁，牆上潑墨山水畫作、不鏽鋼巨岩雕塑，將景致轉譯成當代東方意境，選用Yabu Pushelberg設計的傢俱，「天圓地方」哲學與西方幾何白派完美融合。「RM市政9號」二、三樓由Yabu Pushelberg 設計整層樓公設，餐飲空間規劃中式私廚宴會廳串連交誼廳、西式餐廳與品酒室，另有健身房、兒童閱讀室、棋藝室；另有一座標準室內溫水泳池會所，以石材肌理打造泳池空間，頂上「Splash」藝術光點，似星空灑落水面。隨著台中市政路打通的重大建設利多，「RM市政9號」重新回到市場，獨特的建築價值與地利優勢，預料可吸引高端買家目光。