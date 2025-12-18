今（18）日19時32分台灣東部海域發生芮氏規模5.1有感地震，本次地震也讓花蓮縣國家警報響起。對此，中央氣象數地震測報中心科長林祖慰表示：「未來3天不排除發生規模4.5至5地震。」
規模5.1地震花蓮發布國家警報！氣象署：未來三天恐有餘震
根據中央氣象署地震測報中心資料，今（18）日19點32分發生芮氏規模5.1地震，震央位於花蓮縣政府東北方 18.3 公里東部海域。地震深度地震深度31.6公里，也被列為今年第 151 號顯著有感地震，最大震度出現在花蓮4級。
中央氣象署地震測報中心科長林祖慰解釋，本起地震達到國家級警報標準，因此花蓮縣發布國家級警報，這起地震是因為歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞所致，未來3天不排除發生規模4.5至5地震。
本次芮氏規模5.1地震的震央位於花蓮縣秀林鄉外海，林祖慰表示，從1990年統計至迄今的歷史地震紀錄，這個震央發生過20起超過規模5的地震，其中最大的就是2024年0403規模6.56地震，第二名則是同年4月27日規模6.31地震，第三名則是為2018年2月6日規模6.26地震。
資料來源：中央氣象署、國家災害防救科技中心
