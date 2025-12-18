我是廣告 請繼續往下閱讀

在AI伺服器與高效能運算推升用量之下，DRAM市場的焦點正從「需求夠不夠強」轉向「供給跟不跟得上」。鈺創董事長盧超群表示，今年以來DRAM報價走升趨勢已經確立，他認為這對鈺創明年營運是利多，而DRAM供給已缺貨到有供貨就如「聖誕老人」給恩惠。盧超群研判，記憶體缺貨與漲價至少有機會延伸到2027年上半年，即便需求增速放緩，市場短期內也很難回到寬鬆狀態，原因在於結構性的供給限制並未解除。盧超群指出，當前DRAM市場最大的矛盾不是買氣不足，而是沒有新產能接上。過去四、五年記憶體產業處於低潮期，連全球大廠也普遍收斂資本支出，導致新增產能遲遲未開出。如今市況回溫，DRAM只是回到它相對合理的價值水準，但供給端並沒有同步擴張，市場自然容易出現供不應求。他直言，2026年供需結構幾乎可預期仍偏緊，即使詢問各家DRAM廠是否擴產，多數答案仍不積極，部分業者即便有海外設廠規劃，也往往面臨規模被要求擴大的情況，但產能真正落地仍需要時間。以產能形成到對營收產生實質貢獻的時間來看，DRAM廠往往要六年以上。此外，將HBM因素納入評估，盧超群指出，一顆HBM大約需要用到20顆DRAM，當AI伺服器需求放大，對整體DRAM供給的壓力會被顯著放大；同時，部分大廠可能淡出DDR3、DDR4等產品線，轉向毛利更高的HBM，讓傳統DRAM供給面臨更大的結構性調整。