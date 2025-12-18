我是廣告 請繼續往下閱讀

英國有一筆房產出售訊息近日在市場上引發討論。一座位於蘇格蘭外海小島的古堡，開價約70萬英鎊（約新台幣2900萬上下；約13億韓元），價格被形容「差不多等於首爾一間公寓」或「接近倫敦小套房」。根據英國《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，這座名為「金洛赫城堡」（Kinloch Castle）的古堡座落在蘇格蘭朗姆島，基地約3萬平方公尺，內部規模龐大，包含20間臥室、9間衛浴與7間客廳，並設有舞廳、圖書館、撞球室等空間，館內仍保留不少19世紀時期的裝飾、藝術品與收藏。不過，古堡「看起來超值」的定價背後，主要反映的是後續整修與維護成本的沉重負擔。報導引述當地房仲說法指出，若要把建物修復到可作為住宅或旅宿使用，至少需要1000萬英鎊（約新台幣4.2億元）等級的整建支出。此外，朗姆島並無道路與英國本土相連，對外交通主要仰賴船運，也被視為影響買方意願與資產流動性的關鍵因素。不少網友評論，同樣價格在英國倫敦市中心可能只能買到有獨立衛浴的小房間，紛紛大喊倫敦房價太離譜，有人也說，若非持有成本，真想立刻買下。