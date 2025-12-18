我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一家資本額10萬元的「鴻璋茶業」，5年內接連標下國防部等機關共16件、總額逾1800萬元的資訊設備標案，引起社會關注！立委徐巧芯揭露，公司老闆娘林怡君曾在社群軟體自爆「我是人頭」，讓國防部長顧立雄在備詢台上驚訝到張大嘴巴，轉頭急尋幕僚了解情況。媒體人謝寒冰直言，原負責人將公司轉讓給現任負責人後，自己卻淪為工讀生跑維修，不合理的邏輯顯然有鬼，懷疑是為了規避投標資格限制才找人頂替。謝寒冰在政論節目《新聞大白話》批評，國防部是國家最嚴守機密的地點，如今卻連資本額微小的茶行，都能隨意承攬標案。針對顧立雄「只要有資格都能標」的說法質疑，諷刺若按此邏輯，恐怖組織找人頭公司向國軍販售武器，難道國防部也照單全收？審核機制鬆散無異於將國安大門敞開，對國家安全構成威脅。謝寒冰點出顧立雄在軍事專業的嚴重脫節，顧立雄先前說「被攻擊鎖定後才合法行使自衛權」完全是「大外行」。謝寒冰解析，空戰一旦被敵軍鎖定，飛行員第一反應必須是立刻機動脫離，否則只有死路一條，沒時間判斷對方是否已經發動攻擊。他認為這種外行領導內行的現況相當離譜，若真要談去中心化防衛，國軍弟兄在被鎖定的瞬間就該立即反擊，否則在戰場上沒生存機會。茶行標案風波引起人頭公司疑雲，外界對於國防部長專業度與軍方採購審核提出質疑。到對於實戰細節的應對邏輯，皆成為外界關注焦點。