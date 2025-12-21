我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜元來當年出車禍住院，具俊曄（最中）身穿黑上衣，焦急前來探望。（圖／翻攝自IG@clon52）

▲具俊曄（如圖）在影片中數度哽咽表示「我們是一體」，拒絕單飛，堅持要陪伴姜元來復健重返舞台，展現深厚情誼。（圖／翻攝自IG@clon52）

南韓雙人男團酷龍成員姜元來在25年前因一場重大車禍，一度與死神擦肩而過，下半身也因此永遠癱瘓，只能依靠輪椅行動。當年酷龍正值巔峰時期，具俊曄始終不離不棄，拒絕單飛，陪他復健、努力拚一起重回舞台的機會，堅定陪兄弟度過低潮。更令人動容的是，具俊曄曾在KBS歌謠頒獎典禮上，含淚唸出寫給姜元來的信，更堅定表示：「我相信你會再次站起來」，讓許多在電視機前面的歌迷都忍不住飆淚。而當時具俊曄步伐沈重、焦急探望姜元來的畫面也被錄下。大S於今年春節期間病逝後，丈夫具俊曄陷入低潮，而姜元來也一直心繫老友，當時他也曾公開兩人私下的對話截圖。對話中，姜元來叮囑具俊曄務必照顧好身體；具俊曄除了致謝，還說自己想忍住悲傷，但還是怕講電話會崩潰，才選擇用訊息回覆。姜元來還在貼文中感慨表示，之後兩人如果見面了，一定會哭到停不下來，也提醒大家珍惜健康，同時誠心祝福大S能在另一個世界平靜安息。後來，姜元來也分享了一段影片，是5年前KBS歌謠大祭典中，回顧當年重要事件的片段，其中點名了那場改變了他人生的車禍。當年正是酷龍準備一飛沖天之際，舞台、人氣都未來可期，卻在一瞬間被打斷。影片中的一幕是具俊曄神情凝重走進病房探望，畫面中還加上具俊曄錄製的旁白，說著：「只要還在首爾，只要元來還在身邊，只要粉絲還願意應援，我們就還能再跳舞吧？」，字字句句都讓人鼻酸。典禮中具俊曄還含淚讀出想給姜元來的話，他坦言無論如何都深信隊友能再次站起來，因為過去的姜元來總是用樂觀與笑容支撐著他，也曾一次又一次撐過逆境；具俊曄還說兩個人才是完整的存在，少了其中一個，另一個也會失去力量，這番話感動了在場所有人。而正因這份「我們是一體」的信念，姜元來暫停演藝活動時，具俊曄拒絕單飛發展，轉向DJ、音樂製作，始終等著團體回歸的那天。直到2005年，姜元來、具俊曄攜手以輪椅舞重返舞台，兩人從高中時期就是好朋友，如今已攜手走過40年歲月，早已昇華為無論順境逆境都不離不棄的人生搭檔。12月21日的壽星不只有姜元來！還有台灣藝人艾莉絲、香港演員吳鎮宇、日本演員本木雅弘、日本演員柳浩太郎、韓國男團iKON成員Bobby、日本女團AKB48成員馬嘉伶，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！