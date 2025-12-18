我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Altius-600M攻擊型無人機於空中搜尋目標。（圖／國防部提供）

▲Altius-600M攻擊型無人機命中標靶。（圖／國防部提供）

國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間17日宣布總額111億540萬美元（約3510億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。軍購項目包括加購Altius-600M攻擊型無人機，國防部今日也公布Altius-600M攻擊型無人機操演照片，國防部長顧立雄視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，肯定官兵戮力訓練的努力與付出，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。國防部指出，顧立雄今日上午由陸軍司令呂坤修上將及相關幹部陪同，視導攻擊型無人機操演實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，並慰勉操演部隊辛勞。此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能。期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除之熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。操演結束後，顧立雄親自赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。