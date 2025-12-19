12月19日體壇中知名的壽星，曾效力NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓賽爾提克的大前鋒麥克海爾（Kevin McHale），今天將迎來他的68歲生日。作為NBA史上最難以防守的低位攻擊者之一，他憑藉出神入化的腳步與無窮無盡的背框動作，被對手封為「折磨之室」（The Torture Chamber），名將威金斯（Dominique Wilkins）更形容他是「擁有一千種動作的男人」。整個職業生涯效力塞爾提克的麥克海爾，不僅三度奪下NBA總冠軍，也入選籃球名人堂，被公認為史上最偉大的大前鋒之一。

高中展露頭角　麥克海爾成為NBA著名內線球員

出生於明尼蘇達州希賓的麥克海爾，高中時期即嶄露頭角，1976年更榮膺「明尼蘇達州年度最佳球員」。進入明尼蘇達大學後，他四年平均15.2分、8.5籃板，至今仍名列校史得分與籃板榜前段，並於1995年獲選為校史最佳球員。

1980年NBA選秀會，塞爾提克透過經典交易取得第三順位選進麥克海爾，開啟一段王朝篇章。生涯前五季他作為第六人角色，卻兩度奪下年度最佳第六人獎（1984、1985）。1985年起轉任先發，與「大鳥」柏德與派瑞許組成史上最具代表性的禁區三人組，並在1981、1984、1986年三度奪冠，其中1985–86年的塞隊更被視為NBA史上最強球隊之一。

巔峰期的麥克海爾進攻端幾乎無解，1986–87賽季，他繳出場均26.1分、命中率60.4%的怪物級表現，入選年度第一隊並在MVP票選名列前茅。即便右腳骨折，他仍帶傷征戰季後賽，展現鐵血鬥志。

退役後曾擔任教練　32號球衣高掛花園球場

1993年退役後，麥克海爾轉任球隊高層、教練與球評，並曾執教火箭隊。他的32號球衣於1994年高掛波士頓花園球場，先後入選NBA 50大、75大球星名單。


