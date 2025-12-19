我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大海浮夢》 以夏曼・藍波安（如圖）為主角故事軸。（圖／目宿媒體提供）

戴立忍喝威士忌結緣夏曼・藍波安！

▲《大海浮夢》 首映會上星光熠熠。（圖／目宿媒體提供）

文學紀錄片《大海浮夢》將於明年1月9日上映，昨（18）日下午舉行首映會，傳主作家夏曼・藍波安、導演周文欽等隆重出席，另外，多位重量級導演戴立忍、李道明、陳潔瑤都到場力挺，戴立忍罕見現身，不禁令人好奇他與《大海浮夢》的淵源？原來，周文欽及文學家夏曼・藍波安最初是在戴立忍的豪華帆船上相識，後者更因為1瓶威士忌才結緣戴立忍，相當有趣。戴立忍難得現身，大力支持《大海浮夢》，現場透露自己與夏曼・藍波安、周文欽是在海上結識，是極少數能與前者一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人，戴立忍形容道，夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘。夏曼・藍波安笑著分享，自己與戴立忍因酒結緣，「我本來不喝酒的，但當時戴立忍拿了一瓶高級的威士忌來，最後我才認識了戴立忍這個好朋友。」一旁的周文欽補充，當時是透過共同朋友的引薦，才意外促成了3人的會合，十分珍貴。周文欽繼續說，4年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程，「每一次出海，都是把自己交給自然」，並提到達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，令他敬佩。《大海浮夢》不只是為夏曼・藍波安留下影像紀錄，更為一段正在進行中的文化傳承留下見證，從山林到海洋，從父親到兒子，電影細膩呈現文學如何在身體、土地與行動之中持續發生，盼觀眾一同進戲院感受屬於島嶼與海洋的文學航程。