南海情勢再添變數。最新研究與衛星影像顯示，越南近年明顯加快在南沙群島的填海造陸腳步，造島規模快速擴張，與中國之間的差距持續縮小。智庫分析指出，越南目前在南沙的造島面積，已逼近中國的約70%，未來甚至不排除出現超車局面，讓南海局勢更加複雜。軍事新聞網站《Defense News》報導指出，越南今年大幅推進填海工程，已開始在8個過去未曾開發的島礁動工。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）分析，截至今年3月，越南在南沙群島的人工島建設規模，已達中國的約7成。AMTI指出，越南自2021年啟動造島計畫後，進度明顯加速。當年僅有11座島礁進行擴建，如今越南實際控制的21個岩礁與低潮高地，幾乎全數已被擴建為人工島，顯示其長期且系統性的布局。衛星影像也顯示，越南正將5處原本僅設有簡易混凝土碉堡的礁石，轉型為具備軍事功能的前哨基地，包括六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁及柏礁。這些據點可見厚實圍牆的彈藥儲存設施，並陸續興建碼頭與港口，提升補給與部署能力。其中最受外界關注的，是柏礁上新建的一條跑道，長度約2438公尺，已具備軍機起降條件，被視為越南在南沙群島軍事能量提升的重要指標。夏威夷亞太安全研究中心學者武文分析，南海對越南而言不只是戰略議題，更是攸關國家生存的核心問題，牽動經濟命脈與安全防線。他直言，歷史上越南多次遭外力自海上入侵，當前面對中國壓力，更讓南海成為不可退讓的關鍵區域。多名分析人士指出，越南此時加速造島並非偶然。史丹佛大學「海洋之光」計畫主任鮑威爾認為，北京目前將主要精力放在應對菲律賓及其與美國的合作關係，無形中替河內創造了行動空間。新南威爾斯大學博士候選人阮世方則指出，越南的造島策略本質上屬於防禦性部署，目標是在最壞情況下，提升防衛能力，並對中國形成更高的軍事成本。儘管越南無法在整體投射能力上與中國抗衡，但美方近年態度出現微妙變化，可能將越南的造島視為牽制中國的重要一環，使北京未來更難以透過武力奪取相關島礁。