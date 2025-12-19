印度班加羅爾發生一起令人惋惜的意外。一名男子為了救回逃脫的寵物金剛鸚鵡，嘗試自行攀高救援，卻因鋼管誤觸高壓電線，當場遭電擊身亡，釀成悲劇。

新德里電視台（NDTV）報導，事故發生在吉里納加爾區。32歲的商人阿倫．庫馬爾（Arun Kumar）於12日因意外過世，生前從事車牌製造相關生意。警方指出，案發當時並無他人涉入，初步判定為不幸事故。

調查顯示，事發前庫馬爾飼養的一隻金剛鸚鵡突然飛離住家，停在附近電線桿上。這隻鸚鵡據稱價值約25萬盧比。庫馬爾見狀後情急，手持鋼管爬上圍牆，試圖將鸚鵡救回。

過程中，鋼管不慎碰觸到高壓電線，強烈電流瞬間通過，庫馬爾當場遭到電擊，隨後從圍牆上跌落。鄰近民眾見狀立即通報，並將他緊急送往附近醫院，但醫師確認送醫時已無生命跡象。

警方表示，已依非自然死亡案件立案處理，並呼籲民眾切勿自行嘗試接近電線或高處救援動物，應通報專業單位處理，以免發生憾事。

