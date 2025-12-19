我是廣告 請繼續往下閱讀

中國短影片平台「字節跳動」（ByteDance）旗下的TikTok（抖音海外版），據悉已簽署協議，將與美國資方主導的合資公司合作，繼續營運在美國的業務。根據《路透社》、《CNN》等外媒報導，從TikTok執行長周受資的備忘錄內容看來，是與甲骨文（Oracle）、總部位於阿布達比的MGX與銀湖科技管理公司（Silver Lake）達成協議，繼續營運在美國業務，這3家公司將持有新合資企業45%的股權。這間以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎、建立的合資企業，將作為獨立實體營運，負責保護美國數據、演算法安全、內容審核以及軟體保障，近1/3的股權將由字節跳動現有投資者的相關方持有，而字節跳動可持有近20%的股權。分析認為，這項交易將讓TikTok「不賣就禁」的困境暫告一段落，以緩解美國對國家安全的擔憂。該交易預計1月下旬完成，報導指出，此舉使TikTok距離在美國長期發展又更近了一步。截至發稿時間為止，字節跳動尚未回覆外媒置評的請求。