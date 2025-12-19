氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（19）日冷空氣短暫減弱，加上雲量偏多，夜間輻射冷卻效果有限，各地清晨低溫明顯回升。未來兩天中高雲持續北移，山區與東半部有零星降雨機率。週日東北季風再度南下，北部、東半部轉為陰雨偏涼；下週一後雨勢趨緩。下週三、四還有一波較濕冷空氣影響，北台灣轉為濕涼，其餘地區氣溫略降。
冷空氣減弱回暖！今、明山區、東半部局部降雨
吳德榮指出，昨日各地高溫大約落在25至30度之間，今日冷空氣稍微減弱，且雲量增加，使夜間輻射冷卻效應不明顯，清晨低溫明顯回升。截至清晨5時2分，各地平地最低氣溫約17度左右，白天氣溫預估為北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。
從今日清晨的觀測資料來看，中高層雲系自南海一帶移入，雲層結構較為鬆散，相關降水回波偏弱，僅在山區及東半部出現局部降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，今、明兩天（19、20日）中高雲持續北移，台灣上空雲量偏多，山區與東半部有短暫局部雨的機會，其他平地偶爾可能飄零星小雨，白天感覺舒適，早晚稍有涼意。
週日轉涼氣溫再降！下週三、四迎一波較強冷空氣
週日（21日）將有東北季風等級的冷空氣南下，迎風面的北部與東半部轉為局部短暫雨，北台灣氣溫下降、轉涼。下週一（22日）季風逐漸轉乾，北部雨後轉多雲，氣溫仍偏涼，東半部仍有局部短暫雨的可能；中南部影響較小，天氣維持晴朗穩定。
下週二（23日）東北季風減弱，各地天氣轉晴，氣溫回升。至於下週三、四（24、25日），另一波強度略高、濕度也較多的冷空氣將再度南下，目前仍屬東北季風等級，北部與東半部迎風面降雨機率提高，北台灣轉為濕涼偏冷，其餘地區氣溫則小幅下降。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
