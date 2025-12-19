我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Coldplay演唱會變抓姦現場，女主角出面受訪，表示兩人不是婚外情關係。（圖／翻攝自TikTok）

英國天團Coldplay（酷玩樂團）7月在美國波士頓演唱會中，鏡頭意外捕捉到美國科技公司Astronomer前執行長安迪拜倫（Andy Byron）與前人力資源總監克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot）的外遇現場。日前女主角出面接受訪問，否認兩人是婚外情關係，只是因為當下喝了幾杯酒誤事，不過她承認自己暗戀安迪拜倫。克莉絲汀日前接受《紐約時報》、《泰晤士報》訪問，強調自己和拜倫並不是婚外情關係，當天也沒有發生性行為，甚至兩人都沒有接吻過，不過她承認自己當天有喝了一些酒，在酒精催化下確實做出了跟上司擁抱、跳舞等不合適的行為。克莉絲汀坦言，自己也為此付出了許多代價，不只承擔了外遇的責任，也丟掉了工作。她承認自己暗戀拜倫，甚至曾經將他介紹給自己朋友，但兩人真的不是婚外情關係。克莉絲汀透露，事發後，孩子曾經接到恐嚇電話，使自己非常自責，因此才會站出來發聲，想告訴外界，「是人都會犯錯，但不應該收到死亡威脅。」今年7月16日，英國天團Coldplay在美國麻州吉列體育場舉行演唱會時，場內的「Kiss Cam」意外捕捉到克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot）與其上司安迪拜倫（Andy Byron）的親密互動畫面。畫面曝光瞬間，克莉絲汀立刻以手遮臉，拜倫則迅速閃躲鏡頭，反應相當慌張，突如其來的尷尬場面引起全場關注。Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）見狀也在台上打趣表示：「他們不是有外遇，就是非常害羞。」沒想到這句玩笑話事後被外界視為「一語成讖」，隨著事件持續延燒，兩人私下關係遭起底，也因此付出不小代價。