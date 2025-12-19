我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米可白（如圖）在社群放閃孫綻。（圖／IG＠mimi00419）

米可白（趙亦瑄）去年8月大方認愛孫綻後，兩人時常透過社群放閃。昨（18）日她在IG曬出一系列男友視角照，可以看見她露出可愛表情，配文寫下：「這位攝影師很有愛」，鏡頭間全是粉紅泡泡，掀起網友討論熱潮。米可白在社群上傳一組男友視角照，照片中她穿著咖啡色洞洞針織透膚上衣，裡面穿著一件黑色小可愛，肩上背著包包，並且綁著隨意的髮型，閉著眼睛，她將手指指著太陽穴，側面面對鏡頭，做出了一個俏皮表情，鏡頭裡全是粉紅泡泡。而米可白在貼文中寫下，「讓我想想～等等是要吃火鍋還是蚵仔煎？還是好好睡個覺～話說⋯這位攝影師很有愛」，並且標註了男朋友孫綻的IG帳號，而男朋友也隨即出現在留言區，甜蜜回應：「妳需要好好休息」，而米可白也撒嬌回應：「我想吃泰國菜❤️。」貼文曝光後，吸引許多網友前往留言區回應，「超好看耶」、「好好休息放鬆心情喔」、「天冷了吃火鍋好了」、「好可愛」、「下巴變尖尖的」、「好好休息，睡起來再吃」、「兩個都吃..吃完睡覺」，紛紛希望米可白不要累壞身體，吃想吃的東西，吃飽後好好休息。