近期台灣政壇，爆發一場罕見且高度政治化的憲政正面對撞。行政院針對立法院三讀通過的，修正後《財政收支劃分法》，選擇不復議、亦不執行。行政部門強調，該法在財政結構與中央地方分配上，存在重大疑慮。在野陣營則反指行政院藐視國會、破壞權力分立原則，民進黨與藍白之間的衝突，迅速從政策層次，升高為憲政層級的全面對抗。這不再只是單一法案的歧見，而是一場彼此指控「違憲」、「破壞體制正當性」的政治戰爭。問題隨之浮現：民進黨為什麼敢在此時此刻，主動把衝突推向「憲法大戰」？答案，並不在情緒，而在民調和民意結構。從外界觀感來看，大罷免結果出現「32 比 0」的結果，確實一度被解讀為民進黨遭遇重大政治挫敗，彷彿傷筋動骨。然而，民進黨內部對這場挫敗的解讀，顯然與外界並不相同。首先，這場罷免戰的主要戰區集中在台中以北的民意代表，並未全面覆蓋全台政治版圖；其次，民進黨內部評估，中南部基本盤並未因此出現結構性崩解；而最關鍵的是，相關民調顯示，支持度與好感度並未持續探底，反而在短短兩三個月內出現回升跡象。正是這種「受傷但未失血過多」的判斷，構成了民進黨敢於再次出手、主動迎戰的心理基礎。民進黨整體好感度的變化，首先提供了重要線索。根據《美麗島電子報》的長期追蹤，民進黨好感度在今年六月仍維持在約 42% 左右，七、八月隨著政治衝突升溫而明顯下滑，低點約落在 34% 至 35% 之間；然而自九月起逐步回升，十月回到約 38%，十一月已接近 40%。這意味著，好感度雖然遭受衝擊，但跌幅約 7 至 8 個百分點後，已有明顯修復，而非持續崩解。在政黨支持度方面，《台灣民意基金會》的數據同樣呈現類似走勢。民進黨在六月的政黨支持度約為 35.9%，八月下滑至約 29.4%，跌幅超過 6 個百分點，但到了十月與十一月，支持度重新回升並穩定在 31% 至 33% 區間，仍牢牢站在三成以上的核心支持盤，且一直保持三黨第一。對執政黨而言，這代表壓力確實存在，卻尚未動搖基本盤結構。賴清德個人的信任指數，更是民進黨評估風險的重要依據。《美麗島電子報》顯示，賴清德在六月的信任指數約為 45%，七、八月受到政治爭議影響，下滑至約 36%，跌幅接近 9 個百分點；但進入十月與十一月後，信任指數回升至 41% 至 42%，回補幅度約 5 至 6 個百分點。這條曲線清楚顯示，衝擊雖大，但並未形成長期失血。行政院長卓榮泰的施政滿意度變化，則直接影響行政部門的行動空間。根據《美麗島電子報》，卓榮泰六月施政滿意度約為 37.7%，七、八月快速下探至 27% 至 28% 的低點；然而十月回升至約 37.5%，十一月進一步拉升至約 39.5%，短短三個月內反彈超過 10 個百分點。這樣的回升幅度，對任何執政團隊而言，都是極為明確的政治訊號。正是在這樣的民調結構之下，民進黨選擇了主動升高戰線。對民進黨而言，若選擇低調退守，支持者的情緒不但不會自動修復，反而可能持續流失；相反地，維持高度對抗狀態，才能重新凝聚認同與動員能量。因此，與其在修正後的《財政收支劃分法》上退讓，不如直接將衝突拉升至憲政層級，轉化為一場關於制度正當性、權力分立與民主防線的論述戰。上一次政治對決，比的是投票結果；而這一次，民進黨選擇比的是論述能力與持續動員。這場「憲法大戰」，並非僅為眼前的財政法案，而是一場提前為 2026 年縣市長選舉、乃至 2028 年總統大選所進行的政治預備戰。民進黨內部評估，只要中南部基本盤仍具優勢，只要好感度、支持度與信任指數能在戰鬥中拉回，就有機會把支持者重新推回政治動員的位置。在這樣的戰略思維下，對抗本身不再是風險，而是一種必要手段。民進黨敢不敢發動這場憲法大戰，關鍵其實不在於他們是否曾經受傷，而在於他們從一連串民調中，重新計算過政治風險與承受範圍。大罷免「32 比 0」確實是一場挫敗，但那並沒有轉化為全面性的民意潰散。從好感度、支持度到領導人信任指數與行政院長施政滿意度，民進黨看到的是一個現實：衝擊存在，但回彈速度也存在，而且回升幅度足以支撐下一輪政治動員。對執政黨而言，這代表代價不低，卻仍在可控範圍之內。更重要的是，民進黨判斷，若在此時選擇退讓，不但無法修補裂痕，反而可能讓支持者產生動搖與失望；相較之下，持續對抗、拉高論述層級，反而能把政治對立轉化為陣營動員，重新界定誰在守體制、誰在破壞憲政。換言之，這場「憲法大戰」並不是情緒性的孤注一擲，而是一場算過風險、評估過成本後的選擇。在高度對立的政治環境中，民進黨得出的結論是：只要支持度還在安全線內，只要動員效果仍然存在，這一仗，就還能繼續打下去。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com