記憶體晶片大廠美光釋出亮眼財測，顯示人工智慧需求依舊強勁，再加上消費者物價指數低於市場預期，推升聯準會降息預期，帶動美股四大指數週四全數走高，費半指數上漲逾2%，帶動台北股市今（19）日開盤上漲217.21點、來到27685.74點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.54點、來到259.93點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1450元；鴻海開盤上漲3元、來到219元；台達電開盤上漲8元、來到899元。消費者物價指數報告顯示，截至11月的一年內，美國消費者物價漲幅低於市場預期。由於先前政府停擺長達43日，導致10月數據無法蒐集，美國勞工部勞動統計局並未公布CPI的月增數據。此外，上周初領失業金人數下降，扭轉前一周大幅增加的走勢，顯示12月勞動市場仍維持穩定。本周稍早公布的官方就業報告顯示，美國11月就業成長回溫，但失業率上升至4.6%。根據CME的FedWatch工具，交易員目前預期Fed在3月採取偏鴿派政策行動的機率為58%。科技股方面，美光科技因在AI相關需求帶動下，預測本季獲利幾乎是分析師預期的兩倍，帶動股價大漲逾10%。美股四大指數回神走高，道瓊指數上漲65.88點或0.14%，收47951.85點，那斯達克指數上漲313.04點或 1.38%，收23006.36點，標普500指數上漲53.33點或0.79%，收6774.76點，費半指數上漲168.32 點或2.51%，收6863.63點。科技五天大王全術收紅，Meta上漲2.3%，蘋果上漲0.13%，Alphabet上漲1.93%，微軟上漲1.65%，亞馬遜上漲2.48%。半導體股多數走高，輝達上漲1.87%，博通上漲1.18%，美光大漲10.21%，高通上漲1.07%，應用材料上漲2.11%，德儀上漲0.97%，AMD上漲1.49%。台股ADR同步走強，台積電ADR上漲2.79%，日月光ADR上漲0.81%，聯電ADR上漲0.87%，中華電信ADR下跌0.29%。