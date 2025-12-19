我是廣告 請繼續往下閱讀

越南房地產開發商南龍集團（Nam Long）近日宣布，位於同奈省大福島的Elyse Island別墅案已完成所有法定程序，並正式啟動首波銷售，象徵該集團在高端島嶼住宅市場布局邁出關鍵一步。Elyse Island 坐落於同奈河上的天然島嶼大福島，屬於過去仁澤縣範圍內的整體都市規劃項目，由南龍集團與擁有百年歷史的日本西日本鐵道株式會社共同開發，結合城市機能與度假型生活概念。開發商指出，此次推出的是C區首批68戶別墅，已符合銷售所需的全部法律條件，並優先提供給特定客戶與投資人。該案同時隸屬南龍集團主打高端住宅的Legacy Collection 系列，延續過往如Waterpoint「The Pearl」等高規格開發定位。在區位條件方面，Elyse Island 擁有長達1.5公里的河岸線，並可透過第三環線、胡志明市—隆城—油曳高速公路及濱瀝—隆城高速公路，串聯胡志明市市區、隆城國際機場及周邊重點區域。整體開發面積約 45 公頃，規劃內容涵蓋獨棟與群聚別墅、公設空間、綠地水景與內部道路系統。南龍表示，該案以「綠意、自然、度假」為核心方向，強調居住私密性，同時讓建築融入島嶼生態環境之中。南龍集團強調，Elyse Island 未來將成為其高端住宅版圖中的指標性項目，隨著銷售與設施陸續到位，預期可為胡志明市東側帶來更多高品質別墅項目，也為集團長期發展奠定新的成長動能。