結果才過不到一週的時間，再去門市看已經降價1000元

網友分享自己去UNIQLO買羽絨外套，結果不到一週店內同樣商品就折扣1000元，讓她相當傻眼。

UNIQLO晚買享折扣是真的！時間點店員認了：公開的秘密

表示週二都會有紅標出清特價，這種商品會永久降價，而週五是當季熱門商品期間限定優惠，通常會維持一週的時間，商品就會恢復原價。

UNIQLO的優惠眾多，每週都會滾動式調整單品的價格，所以常常出現「早買早享受，晚買享折扣」的狀況。

UNIQLO價格曲線證實「週二是降價日」！UQ搜尋用起來

會發現中間歷經了四次降價，真的每次都是週二，證實店員所說週二就是UNIQLO的價格下降日。

記者實際查詢UNIQLO官網正在特價的連帽外套，丟到UQ搜尋查看，發現價格真的都在週二才下調，證實店員所說。

如果價格是一直階梯狀往下的話，表示這樣商品是「紅標出清」