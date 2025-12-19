UNIQLO在全台灣擁有多間門市，雖然是日本品牌，但在台灣國民度卻非常高，尤其現在冬季，許多人都會去店內挑保暖衣物。不過，近日就有網友分享自己去UNIQLO買羽絨外套，卻沒想到一週內竟然就降價1000元，讓她非常傻眼。對此，就有內行人透露，每週二就是UNIQLO降價日，週五則是會推出期間限定優惠，連店員都出面承認：「這已經是公開的秘密。」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「一週之前去UNIQLO買厚款羽絨外套，結果才過不到一週的時間，再去門市看已經降價1000元，真的會氣到中風，小丑是我！」
貼文曝光後，吸引超過2萬名網友按讚留言「我也是.....買了3990元的外套，結果下週去變2990元」、「所以我都會在1月買新的冬天外套，有新年祭冬裝出清，最低可以便宜到2000元」、「內行都知道週二才是價格調整時間喔！」、「不著急的話就直接等特價啦！每週二都會更新價格喔！大多新品2週後就會開始回落價格，或者期間優惠」。
UNIQLO晚買享折扣是真的！時間點店員認了：公開的秘密
然而UNIQLO坊間盛傳的「早買早享受，晚買享折扣」一直以來都是真的，《NOWNEWS》記者也曾經買過一件T恤590元，結果隔週看到同商品變390元的經驗，但是折扣時間不一定的情況，又不想要麻煩在那裡退貨，到底要怎麼避免買貴，每次都令人感到非常苦惱。
UNIQLO店員則出面透露折扣時機點，表示週二都會有紅標出清特價，這種商品會永久降價，而週五是當季熱門商品期間限定優惠，通常會維持一週的時間，商品就會恢復原價。有不少人也被店員提醒過：「你可以下週再來買」，其實大家也都懂意思，成為成衣業界公開的秘密。
UNIQLO價格曲線證實「週二是降價日」！UQ搜尋用起來
記者也實際到可以查看UNIQLO單品價格的「UQ搜尋」網站，查詢現在UNIQLO官網正在特價的單品，以「BLOCKTECH防風雨連帽外套」這件來看，輸入單號發現，它的歷史最高價是3490元，現在最低價則是1690元，會發現中間歷經了四次降價，真的每次都是週二，證實店員所說週二就是UNIQLO的價格下降日。
另外先前也有教大家看這個UQ搜尋的曲線，如果價格是一直階梯狀往下的話，表示這樣商品是「紅標出清」，只會越賣越便宜直到沒貨，像這件「BLOCKTECH防風雨連帽外套」已經下降四個價格級距，就是已經可以入手的價格哦！
資料來源：UQ搜尋、UNIQLO官網
