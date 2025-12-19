我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院在野陣營藍白12日聯手三讀通過停止公教年金改革相關法案，提前暫停退休所得替代率調降年限，並全面回溯至2023年標準計算，2024年後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。對此，台灣民意基金會今（19）日公布最新民調顯示，針對藍白停砍年金的民意反應：不贊成者比贊成者多12.2個百分點。該民調詢問民眾：「立法院上禮拜五（12／12）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」結果顯示：13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多12.2個百分點。同時，值得注意的是，強烈反對者多達二成八。台灣民意基金會表示，這項發現傳達一個重要訊息，那就是：，並反對年金回溯到2024年1月1日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白2黨而言，是一個壞消息。另外，若從年齡層分布來看，立法院此次修法停砍公教年金。若從教育背景看，立法院此次修法停砍公教年金。若從職業背景看，立法院此次修法停砍公教年金。若從政黨支持傾向看，本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。