【2025 臺北馬拉松早餐跑交管懶人包】
「2025臺北馬拉松-耶誕歡樂早餐跑」路線
早餐跑交管時段與路段詳解
本次台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」賽道範圍涵蓋市民廣場及仁愛路一至四段。臺北市警察局交通警察大隊表示，12月20日當天將實施以下管制措施：
為減少用路人不便，警方呼籲駕駛人活動期間應提前避開管制路段。
公車族注意：202條路線受影響、428站暫停服務
臺北市公共運輸處表示，受馬拉松與早餐跑影響，自12月19日起至21日將分階段管制，全市共計202條公車及國道客運路線、428個站位將配合改道。部分路線將採取減班或停駛。
管制範圍內之候車站位將同步顯示「交管不停靠」，民眾可透過「大臺北公車」網頁、手機版網頁或智慧型站牌查詢最新到站資訊。公運處強調，因公車改道後行駛時間可能翻倍，建議民眾優先搭乘捷運。
交警籲請：遵守指揮維護安全
活動期間賽道沿線嚴格禁止車輛通行，執勤員警與義交將於各路口加強疏導。用路人應留意警察廣播電臺的路況播報。如有公車相關疑問，可洽詢臺北市民當家熱線1999或至活動官網（https://www.taipeicitymarathon.com/）進一步了解。
- 活動日期： 2025 年 12 月 20 日（周六）。
- 核心管制區： 市府路全線（02:00-10:00）、仁愛路一至四段中間快車道（05:50-08:10）。
- 交通衝擊： 202 條公車路線改道、428 個候車站位配合暫停。
- 替代路線建議： 東西向改走忠孝東路、信義路；南北向改走中山南路、建國高架或基隆路地下道。
- 3KM：市民廣場＞仁愛路＞仁愛路圓環（折返）>仁愛路>市民廣場
- 9KM：市民廣場＞仁愛路＞中正紀念堂（折返）>仁愛路>市民廣場
- 02:00－10:00： 管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。
- 05:30－08:30： 管制信義區一號道路全線車道。
- 05:50－08:10： 管制仁愛路一段至四段「中間快車道」及「公車專用道」。
- 05:50－08:10： 仁愛路四段（逸仙路至敦化南路）東往西方向2線快車道。
- 東西向車流建議改道行駛仁愛路南、北側慢車道，或轉向忠孝東路、信義路。
- 若需南北向穿越仁愛路，則請改走中山南路、建國高架道路或利用基隆路車行地下道，以避免受賽事影響受阻。
