▲今年4月黃偉哲造訪弘前, 與櫻田宏市長一起種下祈願友好的蘋果樹。（圖／南市府提供）

日本友誼市青森縣弘前市，多年前跟台南市因為「芒果VS. 蘋果」而結下深厚緣分，並在106年12月偕青森縣一同跟台南完成三方締盟。為紀念兩市深厚友誼，弘前市政府策劃在當地車站地下道入口及地下道內設置了台南「友好之燈」展示，高掛由台南小朋友親手繪製的燈籠，適逢青森縣日前剛遭遇地震襲擊，在點亮友好之燈的同時，也藉此傳達來自台南的同在與關懷，時盼能時刻溫暖弘前市民的心。台南黃偉哲表示，台南市與弘前市長年友誼深厚，今(114)年4月赴弘前拜訪時，還曾種下祈願兩市友好的蘋果樹，而台南在7月遭逢丹娜絲颱風侵襲，弘前市長更第一時間發起募款襄助台南，暖心之舉讓人難忘；也因此上星期聽聞青森縣外海發生強震後立刻聯繫弘前市長慰問，幸而櫻田宏市長回復當地並無重大災害，在震後人心不安的時刻，期盼台南的燈籠之光能夠溫暖弘前市民的心，正如長年以來兩市間的相互守望。策劃這次活動的弘前市政府透露，這次是弘前市內首次嘗試進行燈籠展示，從準備階段開始，就不時聽到當地市民非常期待的聲音，而在12月1日正式亮燈後，也吸引許多人駐足拍照，而這些燈籠非常可愛，大家看了都自然地露出微笑，弘前市政府期盼能讓更多人欣賞到台南孩子們創作的燈籠，並在冬季年末帶動熱鬧溫暖的氛圍。值得一提的是，這次展出的150顆台南手繪燈籠，是來自台南市先前提供給另一個友誼市群馬縣水上町的展品，感謝水上町妥善保存這些燈籠並慷慨出借，促成這次台南市、弘前市、水上町的三方燈籠交流，也讓台南市對日本的誠摯友誼能夠如接力般跨越城市的距離傳遞出來。弘前市的友好之燈展示位於弘前車站中央口廣場地下道入口、地下道内，從今年12月1日到明(115)年的3月8日，亮燈時間為每天下午4點至隔天上午6點。