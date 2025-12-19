我是廣告 請繼續往下閱讀

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

國民年金保險生育給付

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金(首發案)

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

勞動部勞工保險局今（19）日發放農民月退休儲金、老農津貼，提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。鼓勵農民儲蓄，勞保局規劃農民退休儲金，由農民和政府共同提繳退休儲金，並在勞保局設立農民退休儲金個人專戶，提繳的本金及累積收益總金額，將於農民年滿65歲時開放按月領回。為了照顧長期從事農漁業工作的農民及漁民，勞保局將老農津貼撥入個人所屬基層農會、漁會信用部或郵局開設的帳戶，凡年滿65歲國民、在國內設有戶籍，申領時參加農保且年資合計15年以上者，可領取全額津貼新台幣8110元；若103年7月17日前已參加農保且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上未滿15年者，可領取半額津貼4055元。農民輔導司曾舉例試算，若從農民退休儲金110年開辦時就提繳10%，加計老農津貼，於114年滿65歲退休時，可月領破萬元。