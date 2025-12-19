今年冬至落在12月21日，清水孟國際命理小孟老師指出，冬至當天流傳多項禁忌與習俗，包括避免房事、熬夜與夜間外出，湯圓務必吃雙數以求圓滿添福，也忌爭吵動怒以免影響氣場。習俗方面，祭拜神明祖先、吃湯圓、水餃、豬腳麵線、年糕、餛飩與冬令進補，都是被視為迎接新運勢、為來年累積福氣的重要象徵。
湯圓要吃雙數！冬至6大禁忌一次看
📌不可以房事：
冬至氣溫偏低、陰氣較盛，傳統說法認為此時若縱慾，容易造成陽氣外洩，讓陰氣入體，進而影響元神與整體氣場。
📌晚上避免旅遊外出：
《周禮春官神仕》記載「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代被視為特殊節日，民間流傳夜間不宜外出，建議晚上9點後避免走動，若有需要外出，可隨身攜帶鹽巴求心安。
📌嫁出去的媳婦不要回娘家：
冬至天氣寒冷，若媳婦返娘家路途遙遠，途中著涼染病，返家後恐影響年長公婆健康，因此傳統上認為冬至當天應避免回娘家。
📌不宜熬夜晚睡：
冬至寒氣重，若太晚入睡，容易造成陽氣下降、陰氣過旺，影響氣場，加上冬至有「小過年」之意，若當天氣場不佳，恐連帶影響來年運勢。
📌吃湯圓要雙數：
冬至吃湯圓講究成雙成對，若吃單數象徵孤單寂寞，來年人際與感情運勢恐受影響；雙數則代表圓滿幸福，也有添歲、添福的寓意。
📌忌逞兇鬥狠：
冬至為節氣轉換之日，情侶、朋友外出應避免爭吵動怒，以免在氣場轉換時壞了整體磁場。
不只吃湯圓！冬至7習俗一次看
冬至多在白天祭拜神明、祖先與地基主，感謝一年來的庇佑，並祈求來年平安順遂。常見供品包括三牲、四果、湯圓3碗、發粿，以及茶或酒3杯；紙錢方面，拜神明多用刈金、壽金、地公金，祭祖則可用刈金或銀紙。
🟡吃湯圓圓：
冬至吃湯圓象徵圓滿如意，單身者有助桃花，人際與家庭關係也被認為能更加和樂，紅白湯圓一起吃，民間更說可陰陽調和、旺運數年。另外也流傳「吃了湯圓大一歲」的說法，讓孩子吃湯圓象徵添歲成長。
🟡吃水餃：
水餃外型如元寶，冬至食用象徵財氣入庫，有招財進寶、財運豐盈之意。
🟡吃豬腳麵線：
豬腳麵線被視為能去除穢氣、化解煞氣，同時有延壽、破太歲的象徵。
🟡吃年糕：
冬至後象徵陽氣啟動、新氣息展開，吃年糕寓意日子甜甜過冬，也代表新一年的開始。
🟡冬至送鞋：
唐朝《中華古今注》記載，冬至有送鞋習俗，象徵替晚輩添衣保暖，演變至今，仍被視為替孩子添歲、添福的象徵。
🟡冬至進補：
由於黑夜長、氣溫低，冬至被認為適合冬令進補，傳統多以羊肉或麻油雞湯溫補身體。
🟡吃餛飩：
南宋流傳「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，象徵混沌初開、舊運結束、新運到來，也寄寓對新一年好運的期盼。
資料來源：臉書粉專「清水孟國際命理小孟老師」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。