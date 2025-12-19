我是廣告 請繼續往下閱讀

傳統湯圓華麗變身：居家必學「油煎爆漿湯圓」

▲實測湯圓「生煎法」比煎荷包蛋還簡單，輕鬆搞定。（圖／記者徐銘穗攝）

準備材料

市售冷凍湯圓： 1 盒（口味任選，無需預先解凍）

食用油： 適量

清水： 少許

懶人零失敗步驟

冷鍋下油： 熱鍋後倒入適量油，直接將冷凍狀態的湯圓放入鍋中（切記不可退冰，否則皮會黏糊）。 水煎燜煮： 往鍋內加入少許清水，隨即蓋上鍋蓋，以中小火悶煎約 5 至 7 分鐘。此步驟能確保內部流沙完全融化，且外皮保持 Q 彈。 雙面金黃： 待水乾後打開鍋蓋，用鍋鏟輕輕按壓湯圓，將兩面煎至微焦的金黃色澤即可起鍋。

▲湯圓不用解凍，直接下鍋煎就可以。（圖／記者徐銘穗攝）

冬至將至，別再只會水煮湯圓！近期網路上瘋傳「油煎湯圓」隱藏吃法，標榜免解凍、不黏牙，口感更像法式甜點般外酥內軟。只要掌握黃金5分鐘，就能讓芝麻花生內餡化為爆漿流沙，美味程度讓網友直呼：「根本回不去了！」許多人煮湯圓最怕煮到破皮、或是口感過於軟爛。今年冬至，不妨嘗試內行人才知道的。這種煮法最適合帶有甜餡的湯圓（如芝麻、花生、奶酥等），不僅操作比煎荷包蛋還簡單，成品更有如高級餐廳的精緻甜點。想要儀式感滿滿？起鍋後撒上些許堅果碎屑或搭配當季水果擺盤，這盤「台式煎湯圓」瞬間就能升級成充滿高級感的「法式偽甜點」，保證讓你成為朋友圈的料理達人。