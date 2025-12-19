我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名 53 歲蔡姓婦人因貪圖賺快錢，投身詐騙集團擔任車手。去年 10 月，她受指派假扮投顧員工與被害人袁男面交取款，沒想到袁男早因察覺被騙報警，與警方聯手「反套路」，以交付 209 萬手續費為餌誘捕，讓蔡女首日出馬便當場落網。事後，蔡女不僅沒領到酬勞，還因詐欺未遂罪被判刑1年，法院更判她必須賠償被害人損失的803 萬元。台中市一名53歲蔡姓婦人，加入詐團擔任面交車手，去年2024年10月她受指派，假冒成投顧公司員工與受害者袁男取款，怎料，袁男因先後交付詐團共803萬元後察覺有異報警，警方獲報後隨即布下陷阱，由袁男假意配合，與集團約定再交付290萬元投資手續費。當蔡女現身準備點收現金時，直接被警方「面交」帶走。台中地院針對蔡女參與詐騙集團案做出判決。刑事部分，法官認為蔡女行為危害金融秩序，雖坦承犯行且屬犯罪未遂，但未與被害人達成和解，依「共同詐欺取財未遂罪」判處有期徒刑1年。民事部分，袁姓被害人依「共同侵權行為」請求賠償，由於蔡女受法院通知後，既未出庭抗辯也未提供書狀陳述，等同於承認袁男主張，認定其與詐騙集團有犯意聯絡。法官最終判決，蔡女需承擔該案全部 803 萬元之賠償責任，全案可上訴。