我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委劉書彬昨（18）日晚間遭前助理發文指控「無差別職場霸凌」，更遭指「自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，這名邱姓助理更具名訴求劉書彬即刻請辭立委一職。對此，劉書彬今（19）早也火速回應，尊重前助理的個人表述和言論自由，她不多評論。邱子安昨日指控指出，他是劉書彬在4月到8月的法案助理。前陣子當媒體質疑劉書彬有沒有逼助理撤簽權益連署時，他反駁媒體應該要做好查證工作。現在，查證來了：雖然事發時他已經離職，確實沒有親眼聽聞劉書彬逼助理撤簽，僅是從好幾個訊息管道聽聞。不過，根據與劉書彬親身工作的經驗，可以證實她是一個「目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」的人。邱子安提到，這樣的劉書彬，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷、矯正開法，導致公務車越來越難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒有提供員工公用電腦等。邱子安指出，劉書彬要求女性員工在有生理的問題下，陪同做立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置，指控下屬犯錯，導致她做不好立委工作。劉書彬女士以羞辱人的方式，要分派困難的工作。他個人深知該案茲事體大，恐要「帶著鋼盔向前衝」，甚至連內部都會有壓力，因此不堪承受劉書彬羞辱她的言詞，當場失控自傷。邱子安更要求：「我，是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。劉書彬今被問到此事隨即回應表示：「這種事情沒有辦法一時講清楚，因為這是很奇怪的事情，前助理是被資遣造成的，所以沒辦法多做說明，因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由。」劉書彬提到，前助理離開是「那時候有一些感受到不舒服」，她也沒有想到有這樣的情形，並尊重個人的自有表述，不予置評。劉書彬認為，每個人在她辦公室的管理上都有自己的風格，例如澆花，她認為植物非常重要，但是她沒有自己澆，助理有協助，因為她不想造成人家困擾，加上她辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？請助理做這部分也是很清楚，如果反應沒做，那她就自己澆，這很天經地義的事情。