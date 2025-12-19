我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著跨年及農歷新年即將到來，許多人計畫出國旅遊，其中郵輪旅遊因船上設施豐富、娛樂多樣與適合家庭出遊等特性，成為國人熱門旅遊方式。不過，現行旅平險在岸上觀光及行程變動保障恐不足，目前市面上已有郵輪專屬保險，若因岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消及岸上觀光提早結束提供慰問金補償。根據交通部統計，2025年郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，創下歷史新高。隨著航線持續擴增、旅客年齡層年輕化與短程郵輪行程快速普及，市場對郵輪專屬保險的需求也相對提升，尤其郵輪旅程中常見天候不佳、船班調整及臨時滯留等多變因素，專屬設計的保障格外重要。由於郵輪旅遊的行程組成與一般旅遊截然不同，因而需要具備彈性、能對應多重變化的保險設計。新安東京海上產險表示，「精選遊輪假期險」便是基於對旅客痛點與市場需求的觀察量身打造，將行程可能出現的變化細緻拆解，使保障更貼近實際使用情境，理賠條件也更清晰易懂，且具中價位且高完整度的特性，適合重視行程安排、經常參加多段岸上觀光或期待提高旅程保障的旅客。此郵輪專屬保險最大亮點就是「行程細節補強」，全面涵蓋郵輪旅客最在意的風險，包括因岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消慰問金補償及岸上觀光提早結束慰問金補償，凡是台灣啟程並返程回台灣的郵輪航班皆可投保，提供最高1000萬元的旅行平安保障，強化旅客面對重大意外時的安全層級。此外，若旅客於海上旅遊期間因郵輪於到達行程表內原定停泊港口前一日內，因停泊港口目的地發生天災、碼頭關閉、郵輪機械或電路故障，導致郵輪公司更改或取消行程表內原定停泊港口時，亦能獲得補償。同時，還涵蓋突發疾病醫療支援與必要援助補償，並提供航程期間居家竊盜保障，一次整合郵輪旅途中可能遇到的主要風險，規劃從登船到岸上觀光、直至返航結束的全面防護。