台大、台師大等8校放史上最長寒假！一口氣休65天

▲台大、台師大、台科大等台灣大學系統學校自2022年起率先實施16周制，教育部統計，114學年共有12所國立大學採行彈性學期周數。（圖／台師大提供)

▲教育部表示已修正發布相關假期辦法，明定大專校院可因教學需求調整寒暑假起訖日期，經校內會議通過即可實施，尊重各校自主規畫。（示意圖／NOWNEWS資料照）

寒假課程同步推出！愛情心理學、AI永續、投資理財課超夯

▲台大首度在寒假大量開課，一口氣推出41門課程，涵蓋「愛情心理學」、「Python商管程式設計」、「AI永續課程」等熱門選項。（圖／NOWNEWS資料照）

多所大專校院因實施一學期16周制，114學年將迎來「史上最長寒假」。其中台大、台師大、台科大等8校明（20日）起開始放假，自12月22日起正式放寒假，至明年2月23日才開學，連同前後周末長達65天，不僅刷新寒假長度，也成為歷來最早開始的寒假；另外中興、中山、北大及暨南大學假期也達58天。為協助學生善用長假，教育部支持學校彈性規畫，台大、台科大、台師大等校同步推出寒假課程、實習與國際永續學習方案，其中還有愛情心理學、投資理財實務等熱門課程，盼學生能在延長假期下兼顧學習銜接與多元發展。為與國際學制接軌，並方便外籍生返鄉過節，台大、台師大、台科大等台灣大學系統學校自2022年起率先實施16周制。教育部統計，114學年共有12所國立大學採行彈性學期周數，其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大及屏東大學等8校於9月1日開學；中興、中山、台北大學及暨南大學則於9月8日開學。以9月1日開學的8校為例，第一學期於12月中旬結束，寒假自12月22日一路放到明年2月23日，若加上寒假前後的周末，假期共計65天，不僅是史上最長寒假，也比中小學暑假還長。9月8日開學的中興大學等4校，寒假自12月29日開始至2月23日，合計58天，同樣刷新過往紀錄。長假上路，也引發其他學校學生羨慕，部分仍實施18周制的大學生直言，若能改為16周制，便可利用更完整的寒假安排打工、進修或跨域學習。對此，教育部回應，已修正發布相關假期辦法，明定大專校院可因教學需求調整寒暑假起訖日期，經校內會議通過即可實施，尊重各校自主規畫。為避免假期拉長造成學習中斷，多所學校也同步推出寒假課程與活動。其中台大首度在寒假大量開課，一口氣推出41門課程，涵蓋「愛情心理學」、「Python商管程式設計」、「AI永續課程」等熱門選項，上課期間為12月22日至翌年2月11日，一般在校生修課不另收學分費，吸引超過百名教師投入授課，選課人次迅速突破2000，由可見新奇課程熱門程度。台科大也首度於寒假開設課程，原規畫的「投資理財實務」、「愛情心理學」順利成班，課程採10至20天密集授課，並刻意避開農曆春節，修課成績直接納入學期成績計算，以提高學生修課意願。此外，台師大則攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學，推出為期兩週的全英文永續課程，內容涵蓋氣候變遷、水資源、AI與永續教育等主題，完成後可取得通識學分與結業證書。教育部也指出，未來將持續鼓勵各校透過實習、交換、研究及跨校選課等方式，讓學生在「史上最長寒假」中仍能保持學習動能。