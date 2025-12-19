我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委劉書彬昨（18）日晚間遭前助理發文指控「無差別職場霸凌」，更遭指「自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，這名邱姓助理更具名訴求劉書彬即刻請辭立委一職。對此，劉書彬今（19）早也火速回應，尊重前助理的個人表述和言論自由，她不多評論。劉書彬前助理邱子安昨具名要求：「劉書彬應該離開立法委員的職位」，而劉書彬今被問到此事隨即回應表示：「這種事情沒有辦法一時講清楚，因為這是很奇怪的事情，前助理是被資遣造成的，所以沒辦法多做說明，因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由。」劉書彬提到，前助理離開是「那時候有一些感受到不舒服」，她也沒有想到有這樣的情形，並尊重個人的自有表述，不予置評。劉書彬認為，每個人在她辦公室的管理上都有自己的風格，例如澆花，她認為植物非常重要，但是她沒有自己澆，助理有協助，因為她不想造成人家困擾，加上她辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？請助理做這部分也是很清楚，如果反應沒做，那她就自己澆，這很天經地義的事情。